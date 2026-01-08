“Abbiamo affidato i lavori di manutenzione straordinaria dei locali della locale Caserma dei Carabinieri. Un presidio fondamentale per Siculiana che merita una sede funzionale e sicura” .Rende noto il sindaco Peppe Zambito. “Garantire la piena efficienza degli immobili comunali è un dovere della nostra amministrazione, per assicurare le migliori condizioni di lavoro alle Forze dell’Ordine e un servizio sempre eccellente per i cittadini. Voglio sottolineare la forte collaborazione con il Comandante, il Dott. Fabio Natale: grazie a questo dialogo costante tra Comune e Caserma, riusciamo a rispondere con rapidità ed efficacia alle esigenze del nostro presidio di sicurezza. Lavoriamo insieme, istituzioni e cittadini, per una Siculiana sempre più protetta e curata”, ha concluso il primo cittadino.
