Tutto quello che avreste voluto sapere sul Medioevo e non avete mai osato chiedere prende vita a teatro con “Medioevo, il racconto e il canto”, il nuovo spettacolo di Bibi Bianca, da lui scritto e interpretato. L’appuntamento è il 24 gennaio alle 21,15 e il 25 gennaio alle 18,15 al Teatro Fontarò di Palermo, per un viaggio scenico che attraversa dieci secoli di storia europea.

Lo spettacolo accompagna il pubblico in un racconto vivace e ironico del Medioevo, dall’Impero Romano d’Occidente alla scoperta dell’America nel 1492, soffermandosi sugli aspetti più curiosi, bizzarri e meno conosciuti di un’epoca spesso considerata oscura, ma ricca di contrasti e sfumature. Con il suo stile inconfondibile, Bibi Bianca alterna narrazione storica, comicità e momenti teatrali, rendendo il racconto accessibile e coinvolgente per spettatori di ogni età.

A dare ritmo e colore alla scena, giullarate e interventi musicali dal vivo irrompono nel racconto, grazie a un gruppo di musici che eseguono brani dell’epoca con strumenti storici come liuto, tamburi e ghironda. Ne nasce una vera e propria immersione teatrale e musicale, capace di trasportare lo spettatore in un tempo lontano, sospeso tra luce e ombra.

Accanto a Bibi Bianca sul palco anche Elisabetta Inzerillo, Pippo Garaffa, Katia Raineri, Totus Tuzzolino e Lucilla Benanti, che contribuiscono a costruire una messa in scena corale e dinamica.

I biglietti costano 12 euro e possono essere prenotati telefonando al 347 061 8742.