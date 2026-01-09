Decreto firmato dal Sindaco di Campobello di Licata Vito Terrana, sul rinnovo dell’individuazione del deposito per i contenitori scarrabili a tenuta dei rifiuti biodegradabili (umido) e il contenitore scarrabile dei residui della pulizia stradale, presso il piazzale di ingesso dell’ex discarica in contrada “”Bifara – Favarotta””. Il deposito individuato sino al prossimo 30 Giugno.
L’espletamento del servizio necessita disporre di una seconda area dedicata al ‘’deposito temporaneo’’ per contenitori suindicati, ubicata all’ingresso della ex discarica in quanto recintata.
Giovanni Blanda
Campobello di Licata, rinnovo dell’individuazione del deposito per i contenitori scarrabili a tenuta dei rifiuti
