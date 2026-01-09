Raid nelle campagne di Cattolica Eraclea. Ignoti malviventi si sono intrufolati nel terreno di un operaio sessantasettenne del posto e hanno reciso ben 120 alberi di ulivo in contrada Borangia. Il danno è ingente.

A fare la scoperta è stato l’uomo a cui non è rimasto altro che denunciare l’accaduto ai carabinieri della locale stazione. Il gesto ha tutte le caratteristiche dell’intimidazione. La procura di Agrigento ha aperto un fascicolo d’inchiesta. Sul posto sono intervenuti i militari della Scientifica a “caccia” di elementi utili alle indagini.