Hai ricevuto un sms che ti invita a contattare con urgenza un numero che inizia per 892 o 893? Fermati, è una trappola per il tuo credito residuo! A lanciare l’allarme è la Polizia di Stato che fornisce dei consigli utili agli utenti per evitare di rimanere vittime di truffe.
“Questi sono numeri “a valore aggiunto” – spiegano i poliziotti- richiamandoli non riceverai alcuna comunicazione importante, ma resterai in attesa mentre ti viene addebitato un costo altissimo”.
Allora come difendersi?
DIFFIDARE DALLE URGENZE: Enti come CUP, ASL e INPS non usano mai numerazioni a pagamento per darti informazioni istituzionali.
VERIFICARE SEMPRE: Se il mittente è sconosciuto, non cedere alla curiosità. Copia il numero su Google e controlla i feedback degli altri utenti.
BLOCCARE E SEGNALARE: Una volta scoperta l’insidia blocca subito il numero e segnala sul sito ufficiale della Polizia Postale www.commissariatodips.it
Massima attenzione allora ai numeri che cominciano con: 892 e 893.