Su attivazione della Centrale Operativa 118 di Messina, diretta dal dottor Domenico Runci, sono intervenuti gli equipaggi di Capo d’Orlando, con gli autisti soccorritori Alessandro Lenzo e Tindara Saggio, affiancati in supporto dalla Delta 26 di Brolo, con gli autisti soccorritori Antonella Ricciardello e Miragliotta Michelangelo.

Determinante il ruolo del medico Scaffidi Chiarello Calogera, che ha prestato le cure necessarie alla madre e alla neonata, garantendo un’assistenza tempestiva e altamente professionale in un contesto particolarmente delicato.

Terminate le operazioni di emergenza, mamma e bimba sono state trasferite all’Ospedale “Barone Romeo” di Patti, dove sono state affidate al personale sanitario per i controlli post-parto. Entrambe risultano in buone condizioni. Il presidente della SEUS, Riccardo Castro, ha espresso il proprio plauso agli equipaggi intervenuti, sottolineando la professionalità, la prontezza operativa e l’elevato senso del dovere dimostrati. Ha inoltre rivolto un caloroso benvenuto alla piccola Marta e i più sinceri auguri ai genitori.

Un intervento che conferma, ancora una volta, il valore umano e professionale del sistema di emergenza-urgenza, sempre pronto a garantire assistenza, sicurezza e speranza anche nelle situazioni più imprevedibili.