L’Amministrazione Comunale di Ravanusa invita tutti i carristi, i gruppi mascherati, le associazioni e i cittadini a partecipare all’incontro dedicato alla programmazione del Carnevale Storico Ravanusano 2026.

Appuntamento, venerdì, alle ore 17, presso la Sala Consiliare del Comune.

“” Sarà un momento di confronto e collaborazione, per condividere idee, proposte e iniziative che rendano ancora più speciale la prossima edizione del nostro amato Carnevale, una tradizione che vive grazie alla passione e alla fantasia di tutta la comunità ravanusana”. Ancora il Sindaco Salvatore Pitrola: “Partecipate numerosi!.

Il Carnevale Ravanusano è la festa di tutti: cresce con la creatività, l’entusiasmo e lo spirito di partecipazione della nostra gente!” ”

Giovanni Blanda