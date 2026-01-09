È stato pizzicato al volante di una Toyota risultata rubata poche ore prima a Sciacca. I carabinieri di Menfi hanno denunciato per ricettazione un quarantunenne del posto già noto alle forze dell’ordine in quanto sottoposto alla misura di sicurezza della libertà vigilata.

Il controllo è avvenuto all’ingresso della città. I militari dell’Arma hanno accertato che il veicolo fosse provento di furto. L’auto è stata restituita al legittimo proprietario mentre il 41enne è stato denunciato a piede libero per ricettazione.