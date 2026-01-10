Concessione di contributi economici per il trasporto scolastico in favore delle famiglie di studenti con disabilità, frequentanti le scuole dell’infanzia. Le istanze dovranno pervenire entro il 30 gennaio 2026.Le modalità: direttamente al protocollo del Comune di Campobello di Licata, sito in Piazza XX Settembre dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12; tramite posta elettronica pec all’indirizzoprotocollo@legal.comune.campobellodilicata.ag.it, specificando nell’oggetto: “Istanza di concessione contributo economico per il trasporto scolastico di studenti con disabilità Anno 2025”.
Giovanni Blanda
Campobello di Licata, Concessione di contributi economici per il trasporto scolastico in favore delle famiglie di studenti con disabilità
