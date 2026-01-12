Dopo l’annuncio del nuovo tour COEZ LIVE 2026 – FROM THE ROOFTOP – prodotto e organizzato da Vivo Concerti – il cantautore romano aggiunge una nuova tappa in Sicilia nel calendario che lo vedrà esibirsi nelle location più suggestive in tutta Italia.
COEZ arriverà in Sicilia con la nuova data che si terrà il 10 settembre a Taormina, al Teatro Antico. L’evento è organizzato dalla Fondazione Taormina Arte Sicilia per la rassegna internazionale Festival Taormina Arte – edizione 2026 e prodotto da Puntoeacapo Srl.
Al live a Taormina seguirà la data già annunciata a Palermo, il 12 settembre al Teatro di Verdura per il Dream Pop Fest di Palermo, in collaborazione con GoMad Concerti e con il Comune di Palermo.