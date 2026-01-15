Un’auto, è andata in fiamme a Castrofilippo in piazza Giovanni XXIII. Non sono ancora le chiare le cause del rogo; secondo una prima ricostruzione le fiamme avrebbero distrutto la parte posteriore del veicolo facendo pensare ad un incendio di natura dolosa. L’auto appartiene ad una donna, del luogo, disoccupata. Ad occuparsi delle indagini sono i Carabinieri della locale stazione, che oltre a sentire la 48enne, stanno prendendo visione delle immagini di videosorveglianza del luogo per ricostruire la vicenda.
