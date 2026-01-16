Un giovane è rimasto ferito a un piede, raggiunto almeno da un colpo di arma da fuoco. Il fatto è successo a Gela nella notte tra martedì e mercoledì. Il ragazzo si è sottoposto alle cure dei medici dell’ospedale “Vittorio Emanuele” ma le sue condizioni non sono gravi. La procura di Gela ha aperto un fascicolo d’inchiesta; i Carabinieri hanno avviato le indagini per ricostruire la vicenda. Sono partite perquisizioni e sono in essere accertamenti tecnici. L’indagine è in corso e non è la prima volta che possibili contrasti vengono risolti con le armi.
Giovane ferito da un colpo di arma da fuoco, indagano i Carabinieri
