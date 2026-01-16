Il Comune di Delia rende noto un cambiamento in seno alla composizione della Giunta: il dr. Antonio Gallo è stato nominato assessore al posto dell’avv. Paolo Lauricella che, a sua volta, è stato nominato Capo di Gabinetto del Sindaco.

A darne notizia è il sindaco di Delia, dr. Gianfilippo Bancheri: “L’avvicendamento tra Paolo Lauricella e Antonio Gallo era stato concordato. Quest’ultimo metterà a disposizione della Giunta la sua esperienza decennale come assessore, un’esperienza e competenza che ho potuto toccare con mano negli anni scorsi. Ringrazio l’assessore Lauricella per il grande lavoro svolto con lealtà, competenza, serietà e disponibilità. Doti professionali e umane che mi hanno portato a nominarlo come capo del mio Gabinetto. Sono sicuro che, così composta, la Giunta sarà ancora più forte e potrà lavorare ancora meglio per l’interesse della cittadinanza”.

A Gallo vengono assegnate le seguenti deleghe: Affari legali, Contenziosi, Informazione e Comunicazione Istituzionale, Istruzione, Sport e impianti sportivi, Aree cimiteriali, Viabilità e parcheggi, Agricoltura e patrimonio boschivo, Commercio, Artigianato, Promozione prodotti locali.

“Con il mio rientro in Giunta – dichiara Antonio Gallo – desidero ringraziare il sindaco Bancheri per la fiducia e la stima dimostrate nei miei confronti. Dopo il periodo di turnazione e l’esperienza maturata in dieci anni consecutivi come assessore all’Agricoltura, riprendo il mio ruolo con senso di responsabilità e continuità amministrativa. Le deleghe affidatemi rappresentano ambiti strategici sui quali intendo operare garantendo efficienza, coordinamento e attenzione alle esigenze del territorio e della comunità”.

“A conclusione della mia esperienza di assessore, durata complessivamente 5 anni, – ha aggiunto Lauricella – sento di dover ringraziare pubblicamente il sindaco Bancheri per avermi dato questa opportunità che mi ha consentito di crescere sia dal punto di vista amministrativo che professionale. Ho cercato di mettere a disposizione la mia competenza per l’amministrazione della cosa pubblica e credo di averlo fatto con assoluta serietà, lealtà e trasparenza. Devo sottolineare con una punta di soddisfazione il bellissimo rapporto che sono riuscito ad instaurare con il sindaco Bancheri, con gli altri assessori, dirigenti e personale tutto, sempre all’insegna del rispetto della persona, prima che del ruolo, con garbo e discrezione. Tutto questo bagaglio di esperienza non andrà disperso perché cercherò di farlo transitare nel nuovo incarico che mi appresto a ricoprire. L’Amministrazione comunale, sapientemente amministrata da Gianfilippo Bancheri, è ormai una macchina ben oliata e rodata, per cui l’avvicendarsi di nuovi componenti avrà luogo con continuità”.