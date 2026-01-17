C’è anche l’eccellenza artigiana di Sciacca nel prestigioso percorso espositivo de “L’età dell’oro. Il gioiello siciliano tra XVII e XIX secolo”, la mostra in corso presso le sale di Villa Zito, sede della Fondazione Sicilia a Palermo. Tra i maestri contemporanei scelti per rappresentare la continuità di un’arte millenaria, spicca il nome di Laura Di Giovanna Nocito, di Nocito Gioielli Sciacca, le cui opere rimarranno esposte in questo contesto d’eccezione fino al prossimo 2 febbraio.

L’esposizione, curata da Sergio Intorre e Roberta Cruciata con la supervisione scientifica di Maria Concetta Di Natale, propone un viaggio affascinante nell’oreficeria isolana. In questo scenario, il lavoro di Laura Di Giovanna Nocito funge da ponte tra la sapienza antica e la sensibilità moderna, portando all’attenzione dei visitatori l’identità cromatica e materica tipica del territorio saccense.

Le creazioni in mostra testimoniano una ricerca che affonda le radici nella tradizione siciliana, rielaborandola attraverso un design distintivo e una cura maniacale per il dettaglio, elementi che hanno reso il marchio Nocito un punto di riferimento nell’alta oreficeria.

“Essere presente a Villa Zito, in un dialogo diretto con i tesori dei secoli passati e i grandi maestri del Settecento e dell’Ottocento, è per me un onore immenso e una profonda emozione. Ogni mio gioiello porta con sé l’eredità della mia terra, Sciacca, e l’anima delle sue tradizioni che hanno nel corallo un focus importantissimo che ci pone al centro dell’interesse internazionale. Questa mostra non è solo una vetrina, ma la testimonianza che l’oreficeria siciliana è una materia viva, capace ancora oggi di raccontare storie di bellezza, identità e passione. Spero che i visitatori possano percepire, nelle mie opere, la stessa dedizione che animava gli antichi maestri, declinata però con lo sguardo rivolto al futuro”

La Mostra “L’età dell’oro” raccoglie manufatti provenienti dai più importanti musei e tesori ecclesiastici della Sicilia (come il Tesoro della Cattedrale di Palermo e il Museo Pepoli di Trapani). La sezione dedicata ai maestri contemporanei, che include le opera di Laura Di Giovanna Nocito, è stata pensata per celebrare la vitalità attuale del comparto orafo siciliano, in un confronto serrato tra stili barocchi, neoclassici e visioni attuali.

Laura Di Giovanna Nocito è un’artista orafa di Sciacca, custode di una tradizione familiare giunta alla quarta generazione. Erede della storica azienda Nocito Gioielli, fondata nel 1905.Specializzata nella lavorazione del corallo di Sciacca e nel restauro di monili antichi, nel 2024 è stata insignita del prestigioso titolo di Maestro d’Arte e Mestiere (MAM) dalla Fondazione Cologni, venendo inserita nel “Libro d’oro dell’eccellenza artigiana italiana”. Oggi coniuga il saper fare antico con una sensibilità contemporanea, ricoprendo anche il ruolo di direttrice artistica del Museo del Corallo Nocito.