Momenti di panico per i passeggeri di un bus di linea a Villaggio Mosè. Il mezzo, che doveva arrivare a Palermo, era partito nel pomeriggio da Licata. Secondo quanto raccontato dalle persone a bordo l’autista, improvvisamente, avrebbe cominciato a manifestare segnali di squilibrio con atteggiamenti che hanno provocato non poca paura nei passeggeri: urla, movimenti repentini e altro.

Sono stati questi ultimi a cercare di tranquillizzarlo e chiamare i soccorsi per paura che la situazione potesse degenerare in qualcosa di più grave e pericoloso. Il veicolo è stato fermato nel quartiere di Villaggio Mosè, lungo viale Leonardo Sciascia. I carabinieri sono intervenuti bloccando l’autista e portandolo in caserma. I passeggeri, preoccupati, hanno raccontato di scene molto preoccupanti e attimi di panico.