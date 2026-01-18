Un ciclone mediterraneo sta per colpire la Sicilia con venti forti di Scirocco, piogge intense e persistenti, e rischi idrogeologici diffusi. L’allerta è gialla sulla zona occidentale dell’isola, inclusa la provincia di Agrigento, con possibili peggioramenti nelle prossime ore. Per tutelare la pubblica incolumità e ridurre al minimo i disagi legati agli spostamenti in condizioni avverse, la quasi totalità dei sindaci ha adottato o sta finalizzando ordinanze di chiusura delle scuole di ogni ordine e grado – pubbliche, private, parificate, infanzia e asili nido – per lunedì 19 gennaio e, in molti casi, anche martedì 20 gennaio 2026.

Nel capoluogo Agrigento, il sindaco Francesco Miccichè ha disposto la chiusura per entrambe le giornate, con attivazione del Centro Operativo Comunale per monitorare l’evoluzione della situazione.

Anche a Ribera è in corso o già completata la firma dell’ordinanza di chiusura precauzionale per i due giorni.

Per i comuni specificamente interessati:

• Canicattì: Chiusura confermata per lunedì 19 e martedì 20 gennaio, con ordinanza già emanata per tutti gli istituti scolastici.

• Favara: Ordinanza di chiusura scuole disposta o in fase di produzione, in linea con le misure precauzionali adottate nella provincia.

• Licata: Il comune ha proceduto con l’ordinanza di chiusura per le scuole nei giorni indicati.

• Porto Empedocle: Ordinanza già emessa o in via di emanazione per la sospensione delle lezioni.

• Naro: Ordinanza già presente per la chiusura di tutte le scuole lunedì 19 e martedì 20 gennaio.

• Castrofilippo: Ordinanza già emessa dal sindaco per la chiusura degli istituti nei due giorni, a scopo precauzionale.

• Campobello di Licata: Ordinanza in produzione o già attiva per la chiusura delle scuole nei giorni 19 e 20.

• Ravanusa: Ordinanza disposta o in fase finale per la sospensione delle attività scolastiche lunedì 19 e martedì 20.

La situazione è in rapido aggiornamento: molti provvedimenti sono stati adottati nelle ultime ore per ridurre rischi e disagi.

Rimanete aggiornati e adottate comportamenti prudenti: evitate spostamenti non necessari, zone a rischio e seguite le indicazioni delle autorità.