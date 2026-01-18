Ancora rifiuti in fiamme a San Leone zona balneare di Agrigento. Alcuni sacchi di rifiuti, contente plastica e carta, ma anche indifferenziato, e olio, sono stati avvolti dalle fiamme. Alcuni residenti hanno lanciato l’allarme e sul posto si sono recati i Vigili del fuoco che hanno spento il rogo e messo in sicurezza l’area. Non è la prima volta che si verificano incidenti alle prime ore della mattina nel lungomare.
