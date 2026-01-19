Al via la prima edizione della scuola di formazione per i consiglieri comunali. L’idea è stata pensata e attuata dal movimento Controcorrente – che fa riferimento al deputato regionale Ismaele La Vardera – con l’obiettivo di fornire una formazione in materia non soltanto a chi si candiderà ma anche alla cittadinanza interessata a capire i meccanismi dell’amministrazione comunale.

La due giorni si aprirà sabato 24 gennaio alle ore 11.30 con un incontro dedicato al ruolo del consigliere comunale, affidato a Carmelo Miceli, avvocato, già deputato nazionale e oggi impegnato in Progetto Civico Italia. Al centro del confronto, le funzioni del Consiglio, il rapporto con sindaco e giunta, la distinzione – spesso ignorata – tra indirizzo politico e gestione amministrativa, insieme a diritti, doveri e responsabilità dell’amministratore locale. Nel pomeriggio, alle ore 15, spazio a uno dei temi più delicati e meno compresi della vita amministrativa: il bilancio comunale. A guidare il modulo sarà Diego Altezza, consigliere comunale di Ustica per Controcorrente e tra i più giovani amministratori locali in Sicilia. Un incontro pensato per leggere i numeri con consapevolezza, comprendere entrate e spese, il ruolo del Consiglio nel ciclo di bilancio e il peso politico delle scelte contabili, spesso nascoste dietro tecnicismi e vincoli giuridici.

La giornata di domenica 25 gennaio, alle ore 11, sarà invece dedicata ai temi della trasparenza amministrativa, dell’accesso agli atti e dei conflitti di interesse. A curare l’approfondimento saranno gli avvocati Giovanni Crosta e Giuseppe Danile, con un focus sugli strumenti di controllo, sugli obblighi di pubblicazione e sui profili di responsabilità che investono direttamente l’attività del Consiglio comunale. La partecipazione alla Scuola è gratuita e le modalità di iscrizione sono indicate nel materiale informativo diffuso da Controcorrente Agrigento.