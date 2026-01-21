AICA – Azienda Idrica Comuni Agrigentini esprime un sentito ringraziamento all’Arma dei Carabinieri per il continuo e prezioso lavoro svolto sul territorio provinciale a presidio della legalità, della sicurezza e della corretta gestione di un servizio pubblico essenziale come quello idrico.

Le attività di controllo recentemente condotte dimostrano, ancora una volta, l’importanza di un’azione attenta e costante delle Forze dell’Ordine nel contrasto a comportamenti illeciti che danneggiano i cittadini, il servizio pubblico e l’equilibrio del sistema idrico.

AICA desidera sottolineare come l’impegno dell’Arma dei Carabinieri rappresenti anche una garanzia concreta per gli operatori che lavorano nel pieno rispetto delle regole, in particolare per gli autobottisti regolarmente autorizzati, contrattualizzati con AICA e firmatari di contratti validi, che operano quotidianamente in modo corretto, trasparente e conforme alla normativa vigente.

Il contrasto all’abusivismo e a ogni forma di illegalità non ha solo una funzione repressiva, ma tutela chi lavora onestamente, rafforza la fiducia dei cittadini e contribuisce a preservare la qualità, la sicurezza e l’equità del servizio idrico.

AICA rinnova pertanto il proprio apprezzamento per il grande lavoro svolto dall’Arma dei Carabinieri, confermando la massima disponibilità a proseguire una collaborazione istituzionale fondata su legalità, trasparenza e tutela dell’interesse pubblico, a beneficio dell’intero territorio, a prescindere dai singoli episodi.

Dichiarazione della Presidente del CdA di AICA – Dott.ssa Danila Nobile: «Desidero esprimere, a nome mio personale e dell’intero Consiglio di Amministrazione di AICA, un ringraziamento sincero all’Arma dei Carabinieri per il costante presidio del territorio e per l’impegno quotidiano nel ripristino e nella tutela della legalità. Il loro lavoro rappresenta una garanzia fondamentale non solo per i cittadini, ma anche per tutti quegli operatori che operano correttamente, nel rispetto delle regole e dei contratti sottoscritti con AICA. Contrastare l’abusivismo significa difendere il servizio pubblico, la sicurezza, la salute e la dignità di chi lavora onestamente. Su questo fronte AICA continuerà a essere al fianco delle Istituzioni e delle Forze dell’Ordine, senza ambiguità.»

Dichiarazione del Direttore Generale di AICA – Ing. Francesco Fiorino: «Il lavoro svolto dall’Arma dei Carabinieri è essenziale anche sotto il profilo gestionale e operativo del servizio idrico. Le attività di controllo e contrasto alle condotte illecite contribuiscono a tutelare l’equilibrio del sistema, la qualità del servizio e gli operatori regolarmente autorizzati che collaborano con AICA nel rispetto delle norme. Come Direzione Generale, rinnoviamo la piena disponibilità a collaborare con le Autorità competenti, perché solo attraverso legalità, trasparenza e controlli costanti è possibile garantire un servizio idrico efficiente e affidabile per il territorio.»

La legalità è un valore imprescindibile e una responsabilità condivisa.