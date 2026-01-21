Il ciclone Harry continua a imperversare sul Mediterraneo centrale, colpendo con violenza il Sud Italia e in particolare la Sicilia. Nella provincia di Agrigento, le conseguenze sono state particolarmente gravi sulle isole Pelagie e lungo la costa agrigentina, con mareggiate eccezionali, venti furiosi e piogge torrenziali che hanno provocato ingenti danni a infrastrutture, imbarcazioni e attività commerciali.
Il quadro più drammatico si registra sull’isola di Linosa, la più piccola delle Pelagie, dove il mare ha letteralmente invaso il centro abitato. Onde alte fino a 7 metri – come documentato da video e testimonianze locali – hanno superato banchine, muretti e argini fin dal pomeriggio di ieri, trasformando strade e piazzali in veri e propri canali d’acqua. Diverse barche, già tirate a riva nei giorni precedenti per precauzione, sono state trascinate via dalla furia del mare. I danni più pesanti si concentrano nella parte sud dell’isola: la strada che collega lo scalo vecchio con Cala Pozzolana è stata in gran parte cancellata, rendendo impossibile il transito, mentre una delle vie di accesso ai faraglioni – simbolo naturale di Linosa – è stata distrutta. Bar e ristoranti sullo scalo sono stati danneggiati o parzialmente travolti, con detriti, asfalto e porzioni di manto stradale portati via dalle onde. «Il mare è arrivato dentro il paese – raccontano residenti sotto shock – in pochi minuti ha preso tutto». Linosa appare come una striscia di terra isolata e in balia della tempesta, con abitanti che hanno vissuto momenti di paura genuina mentre l’acqua invadeva le vie.
Sulla terraferma, il quartiere balneare di San Leone ad Agrigento è tra i più colpiti. La mareggiata ha spazzato via o gravemente danneggiato diversi chioschi e locali della movida sul lungomare Falcone-Borsellino. Il chiosco La Perla è stato quasi completamente distrutto dalle onde e dal vento, mentre lo stabilimento Borgo Santulì ha riportato seri danni. Fango e acqua hanno invaso strade limitrofe, tra cui quella che porta all’Aquaselz, e la pista ciclabile è nuovamente a rischio dopo l’erosione della battigia. Innumerevoli gli interventi dei Vigili del Fuoco per messa in sicurezza: rimozione di detriti, alberi abbattuti e strutture pericolanti. A San Leone si segnalano anche malfunzionamenti alla rete fognaria e una voragine aperta dal maltempo.
Altri disagi si registrano in vari comuni della provincia. A Santa Margherita di Belice, un pannello pubblicitario piegato dalle raffiche di vento ha rappresentato un pericolo immediato: intervento congiunto di Vigili del Fuoco, Polizia Municipale, ANAS e gestore privato ha permesso di tagliare le parti instabili, delimitare l’area e ripristinare la sicurezza. In via Regione Siciliana, un albero abbattuto è stato rimosso dalla carreggiata. Raffiche superiori ai 50-70 km/h (con picchi a Canicattì fino a 76 km/h) hanno complicato la viabilità e la vita quotidiana, con disagi per commercianti e residenti.
Il Dipartimento Regionale di Protezione Civile ha invitato alla massima prudenza, raccomandando di evitare spostamenti non necessari e di tenersi lontani dai litorali. In seguito al nuovo avviso meteo che riduce l’allerta rossa e arancione su gran parte dell’isola, domani (21 gennaio 2026) la circolazione ferroviaria riprenderà gradualmente: alle 7:30 la Catania-Palermo, alle 13:15 la Caltanissetta-Agrigento e alle 14:00 la Siracusa-Caltanissetta. Modifiche anche sulla Messina-Catania-Siracusa, mentre resta chiusa la Catania-Caltagirone.
Nel Comune di Lampedusa e Linosa le scuole resteranno aperte domani, ma la situazione resta monitorata costantemente. I Vigili del Fuoco e le forze dell’ordine stanno intervenendo su centinaia di richieste in tutta la provincia, con un ringraziamento unanime dell’amministrazione comunale per la professionalità dimostrata.
Maltempo, la provincia di Agrigento fa la conta dei danni: Linosa devastata dal mare, San Leone in ginocchio
