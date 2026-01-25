Migliaia di evacuati a Niscemi per una frana che ha interessato quattro strade tra cui le due principali di accesso dalla Statale Gela-Catania. Gli sfollati sono stati ospitati all’interno del palazzetto dello sport “Pio La Torre” e i volontari della Protezione Civile stanno arrivando da tutta la regione. Chiusa la strada provinciale 10, dopo che la stessa sorte era toccata qualche giorno fa alla provinciale 12 a causa di una frana. Il sindaco di Niscemi, Massimiliano Conti, ha disposto la chiusura a causa di “cedimenti in corso. Sono in fase di svolgimento rilevamenti per appurare la situazione attuale”.

“Seguo l’evoluzione del grave fenomeno franoso che sta interessando un intero quartiere di Niscemi, in provincia di Caltanissetta – dice il ministro per la Protezione civile, Nello Musumeci, appena rientrato a Roma dopo il sopralluogo in Calabria, in alcune aree colpite dal ciclone Harry -. Le alterazioni del terreno si sono accentuate nelle ultime ore, probabilmente anche a causa delle piogge intense, ed è stato necessario evacuare alcune famiglie. Ho sentito il sindaco Conti, assicurando la massima collaborazione del governo Meloni e del nostro dipartimento nazionale di Protezione civile, che ha già disposto l’invio di un team di tecnici, a supporto del personale regionale e locale già attivo sul posto”.

“Sono in stretto contatto -afferma il presidente Schifani – con il capo della nostra Protezione civile, Salvo Cocina, che si sta gia’ recando sul posto per coordinare gli interventi necessari. La Regione e’ pronta a fare tutto il possibile per garantire la sicurezza dei cittadini, dare assistenza agli sfollati, molti a titolo precauzionale, e ripristinare al piu’ presto i collegamenti viari”.

È in corso la riunione del Coc (Centro operativo comunale) a Niscemi per fare il punto sulla frana che avrebbe un’estensione di alcuni chilometri. Nel primo pomeriggio hanno raggiunto Niscemi il presidente della provincia Walter Tesauro e l’assessore alla Viabilità Gianluca Miccichè, presenti al tavolo operativo. Domani mattina alle 9 è atteso in città il prefetto di Caltanissetta, Licia Donatella Messina, per una riunione con il sindaco e i vertici delle forze dell’ordine.