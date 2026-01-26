La forte mareggiata dei giorni scorsi ha scavato le dune ed ha portato alla luce i resti di un vecchio chiosco a San Leone. Questa la segnalazione dell’associazione Mareamico che invita, per il futuro, “la Capitaneria di porto, l’ufficio del demanio e il comune, dopo la cessazione della concessione demaniale, a controllare che i lavori di ripristino delle spiagge vengano effettuati a regola d’arte, al fine di non trovare più queste sorprese nascoste sotto la sabbia e di rilasciare le nuove concessioni, solo dopo che il richiedente abbia versato una adeguata somma come cauzione, per poter permettere il ripristino ambientale dei luoghi, qualora il concessionario fosse inadempiente”.


