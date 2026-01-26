Il Comune di Racalmuto, in collaborazione con la Pro Loco Neapolis di Racalmuto, attiva un servizio di dopo Scuola gratuito rivolto ad alunni appartenenti a nuclei familiari in condizioni di svantaggio economico e sociale. A renderlo noto il Sindaco, Calogero Bongiorno e l’assessore alla pubblica istruzione, Cinzia Leone.

L’avviso pubblico è consultabile sul sito istituzionale del Comune di Racalmuto. È possibile ritirare il modulo cartaceo di iscrizione presso l’Ufficio Scolastico comunale che deve essere consegnato all’Ufficio di protocollo entro il 30 gennaio 2026.

Le domande pervenute saranno valutate e verrà stilata una graduatoria sulla base dell’attestazione ISEE in corso di validità. Gli alunni ammessi saranno in numero massimo di 20, n.10 della scuola primaria e n. 10 della scuola secondaria di I^ grado.