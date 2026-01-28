Un equipaggio della Polizia Stradale di Caltanissetta qualche sera fa ha soccorso un quarantacinquenne, originario della provincia di Enna, che era stato colto da malore mentre si trovava alla guida della propria autovettura di ritorno da una trasferta di lavoro. Gli agenti della Polizia di Stato hanno trovato l’uomo in stato confusionale, tra Sommatino e San Cataldo, con l’auto posizionata di traverso rispetto alla careggiata in un tratto molto pericoloso. L’allarme era pervenuto poco prima dalla Sala Operativa della Polizia Stradale di Palermo che aveva diramato una nota di ricerca di un uomo a bordo di auto il quale, colto da malore, aveva subito un sinistro autonomo nei pressi dello svincolo autostradale di Scillato, riprendendo subito dopo la marcia, probabilmente non rendendosi pienamente conto di dove fosse diretto. Il quarantacinquenne, soccorso e messo in sicurezza, è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta, in preda ad una crisi ipoglicemica. La moglie, giunta in ospedale in preda a una forte preoccupazione per le condizioni del marito, ha ringraziato in lacrime i poliziotti per averlo ritrovato sano e salvo.
Home Cronaca Caltanissetta Colto da malore mentre si trova alla guida, 45 enne salvato dai...
Colto da malore mentre si trova alla guida, 45 enne salvato dai Poliziotti
ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE
Ultime Notizie
Beccati dalla telecamera ad abbandonare rifiuti: elevate sanzioni a Favara
Sono state elevate le prime contravvenzioni per abbandono di rifiuti con l’utilizzo della telecamera “E KILLER” a Favara. Si tratta di persone che sono...
Tentano il furto ma trovano venti macchine dei Carabinieri: ladri in fuga a Palma...
un gruppo di malviventi ha tentato un furto presso una gioielleria del centro di Palma di Montechiaro. Secondo quanto ricostruito fino a questo momento,...
Frana di Niscemi, fino a 900 euro mensili a famiglia. Schifani: “Garantiremo futuro”
Per gli sfollati della frana di Niscemi sono in arrivo i contributi del fondo Cas dello Stato, 400 euro a famiglia più 100 euro...
Furto in un supermercato, ladri portano via soldi e merce
Ladri in azione a Raffadali. Ignoti malviventi sono riusciti ad intrufolarsi all’interno dell’Ard Discount, nella notte tra domenica e lunedì, dopo aver forzato uno...
Ucsi, Francesco Pira eletto nel consiglio nazionale
Francesco Pira, professore di sociologia all’Università di Messina, saggista e giornalista, è stato eletto Consigliere Nazionale dell’Ucsi (Unione Nazionale della Stampa Italiana). Grande l’affermazione per...
A “Casa Felicia”, a Cinisi, niziativa della Cgil su “Memoria, democrazia, diritti, antimafia...
Cinisi, appuntamento giovedì 29 gennaio, alle ore 9.30, a “Casa Felicia” per un’iniziativa della Cgil nazionale dal titolo “Memoria, democrazia, diritti, antimafia sociale”....
Rapina da 600 mila euro in una gioielleria, portati via decine di Rolex: indaga...
Banda del buco in azione nella gioielleria Bracco in via Mariano Stabile a Palermo. I ladri oltre a circa 50 mila euro in contanti,...