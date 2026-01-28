Francesco Pira, professore di sociologia all’Università di Messina, saggista e giornalista, è stato eletto Consigliere Nazionale dell’Ucsi (Unione Nazionale della Stampa Italiana).

Grande l’affermazione per l’Ucsi Sicilia, presieduta da Gaetano Rizzo che nel giorno della Festa di San Francesco di Sales, patrono dei giornalisti e dei comunicatori, è riuscita ad assicurare un’ampia e qualificata rappresentanza in ambito nazionale.

Eletti: vicepresidente nazionale Domenico Interdonato, al consiglio Laura Simoncini e Francesco Pira; al collegio dei Garanti Antonio Foti e al collegio dei Revisori Giovanni Corso.