Il maltempo torna a colpire la provincia di Agrigento. Dopo una tregua di due giorni, con il passaggio del ciclone Harry, pioggia e forti raffiche di vento si sono abbattuti sul territorio agrigentino nelle ultime ore. Sono diversi gli interventi effettuati nella notte dai Vigili del fuoco del comando provinciale.

A Favara, in contrada Crocca, un muro di contenimento è crollato probabilmente a causa della pioggia battente. I massi sono finiti sulla carreggiata impedendo il transito veicolare.

A Grotte, invece, un grosso albero è caduto lungo via Sandro Pertini. Sul posto sono intervenuti i pompieri che hanno rimosso il pericolo. Per fortuna non si registrano feriti.

A Racalmuto un grosso masso è caduto in via Fra Diego La Matina, a pochi passi da una villetta, lungo la strada che porta alla Fondazione Leonardo Sciascia. Anche in questo caso – fortunatamente – non si registrano danni.