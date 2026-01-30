AICA, Azienda Idrica Comuni Agrigentini informa la popolazione servita che, nell’ambito delle attività di verifica e controllo sul territorio, sono emerse irregolarità relative ad alcune unità immobiliari adibite ad attività commerciale nei Comuni di Naro e Canicattì. In particolare, è stato riscontrato che alcune attività risultavano sprovviste di regolare contratto di somministrazione del Servizio Idrico Integrato. Le verifiche hanno inoltre evidenziato criticità connesse allo smaltimento dei reflui fognari, in assenza delle necessarie autorizzazioni previste dalla normativa vigente. Le irregolarità accertate sono state formalmente trasmesse alle autorità competenti, affinché possano procedere con i necessari approfondimenti e adottare gli eventuali provvedimenti conseguenti. Tali interventi si inseriscono nel quadro delle attività volte a garantire il rispetto delle norme in materia di agibilità, sicurezza, tutela ambientale e salute pubblica.

AICA conferma che le attività di controllo proseguiranno sull’intero territorio di competenza: dopo Naro e Canicattì, le verifiche saranno estese anche al Comune di Sciacca, secondo una programmazione strutturata e coordinata.

Dichiarazione della Presidente del CdA di AICA, Dott.ssa Danila Nobile: «Il nostro obiettivo è chiaro: garantire legalità, correttezza e parità di trattamento tra tutti gli utenti. Le verifiche avviate non hanno carattere punitivo, ma servono a tutelare i cittadini onesti, l’ambiente e la sostenibilità del servizio idrico. AICA sta rafforzando in modo deciso le attività di controllo sul territorio, perché il rispetto delle regole è un presupposto fondamentale per un servizio pubblico efficiente e giusto.»

Dichiarazione del Direttore Generale di AICA, Ing. Francesco Fiorino: «Le attività di verifica consentono di individuare situazioni irregolari che incidono non solo sulla gestione del servizio idrico, ma anche sulla tutela ambientale e sanitaria. AICA continuerà a collaborare attivamente con le autorità competenti e a estendere i controlli nei diversi Comuni della provincia, nell’ottica di una gestione moderna, trasparente e responsabile del Servizio Idrico Integrato.»

AICA ribadisce il proprio impegno costante a tutela dell’interesse pubblico, proseguendo con determinazione le attività di controllo e vigilanza su tutto il territorio provinciale, in collaborazione con gli enti preposti.