Un’alleanza tra imprese locali per valorizzare un territorio ancora poco battuto dal turismo di massa, ma ricco di autenticità, storia e sapori. È nato ufficialmente “Naro & Dintorni – Vera Sicilia”, il progetto di promozione turistica, culturale ed enogastronomica che unisce competenze e visioni di aziende attive nel comprensorio di Naro e nell’entroterra agrigentino.

Il cuore del progetto è la creazione di una rete sinergica: non una semplice vetrina individuale, ma un sistema territoriale coerente che pone Naro come polo narrativo e operativo. Al centro ci sono le campagne rurali, il paesaggio collinare, le produzioni agricole tipiche, la storia millenaria e le bellezze artistiche di un’area che si propone come destinazione esperienziale complementare alla vicina Valle dei Templi.

Dal 23 al 25 gennaio 2026 la neonata rete ha organizzato un educational weekend di grande impatto, coinvolgendo 18 tour operator, DMC e agenzie di viaggio italiane e internazionali. L’obiettivo: far conoscere e testare dal vivo le proposte già operative, modulabili e acquistabili, per integrarle negli itinerari siciliani.

Tra le esperienze vissute dai partecipanti:

Visita guidata al centro storico di Naro e al Castello Chiaramontano, a cura di WeNaro, realtà dedicata alla narrazione identitaria e alla valorizzazione culturale della città;

Degustazioni e visite in cantina presso Baglio Bonsignore, Tenute Camilleri e Cantina Bagliesi, eccellenze della viticoltura locale con vitigni autoctoni;

Degustazione di olio extravergine d’oliva e tour del frantoio presso Val Paradiso, punto di riferimento per la produzione olearia di qualità;

Attività rurali e agricole presso Fattoria Vassallo, modello di agricoltura sostenibile e didattica, immersa nei ritmi autentici della campagna siciliana;

Ospitalità diffusa nelle strutture ricettive Stella del Rio, Baglio San Nicola e Baglio Lauria, esempi di accoglienza rurale calda e genuina.

Ogni attività non è stata presentata come evento spot, ma come elemento flessibile: acquistabile singolarmente o combinabile in pacchetti personalizzati, in base ai target turistici (famiglie, enoturisti, slow traveler, ecc.). Il supporto operativo è garantito dal DMC CuriusuTravel, specializzato in proposte tailor made sul territorio.

«Naro non si racconta come meta isolata – spiegano i promotori – ma come cuore vivo di una Sicilia interna da scoprire, abitare e condividere. Un entroterra che offre esperienze reali, già pronte e scalabili, lontane dai circuiti di massa ma vicine all’essenza più vera dell’isola»