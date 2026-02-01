A venticinque anni da Montesole tornano i C.S.I. con Giovanni Lindo Ferretti, Massimo Zamboni, Gianni Maroccolo, Ginevra Di Marco, Francesco Magnelli e Giorgio Canali.

Il tour, prodotto e organizzato da OTR Live, parte il 28 agosto da Marzabotto e prosegue tra agosto e settembre.

Il 12 settembre approderà a Catania, a Villa Bellini, per l’appuntamento all’interno dell’edizione 2026 di Sotto Il Vulcano Fest, kermesse organizzata da Puntoeacapo Srl con la direzione artistica di Nuccio La Ferlita e in collaborazione con il Comune di Catania nell’ambito del Catania Summer Fest.