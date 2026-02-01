“Correte un bambino di sei mesi con schiuma alla bocca, non tossisce”. Questa la chiamata d’allarme arrivata al centralino d’emergenza. In pochi minuti in una abitazione del Villaggio Mosé è arrivata l’ambulanza Gise del 118, l’infermiere Sandro Bennici dopo aver visto le condizioni critiche del bambino ha proceduto con le manovre di manovra di disostruzione delle vie respiratorie. Dopo tre minuti di tentativo, il bambino fortunatamente ha rigurgitato tutto quello che aveva bevuto, verosimilmente il latte della mamma.

“Siamo contenti, sono felice di aver salvato una vita umana un bambino di sei mesi tra le mie braccia. Lo abbiamo riportato alla vita. Sono felice grazie a Dio per avermi dato la forza di procedere con estrema fermezza e professionalità”, ha dichiarato Bennici.

Sul luogo, poco dopo é arrivata un’altra ambulanza con medico a bordo e il piccolo è stato trasferito all’ospedale di Agrigento per le cure necessarie.