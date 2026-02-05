L’associazione NEXUM (senza fini di lucro ) porta a conoscenza delle numerosissime persone affette da questa patologia che oggi esistono tante discipline che permettono di convivere con il Parkinson riuscendo ad avere una buona qualità di vita.
Al Convegno di giorno 14 che si svolgerà al Teatro Re di Licata in Corso Vittorio Emanuele n.53,
abbiamo l’onore di ricevere i sottoelencati relatori che sono tutti Primari dei Centri più importanti e di ricerca che si occupano della Malattia di Parkinson, invitiamo perciò quante più persone possibili (medici di famiglia, cargiver , pazienti e tutte le figure che hanno a che fare con questa patologia) di intervenire affinchè possono apprendere e consigliare a che ne ha necessità la strada per migliorare lo svolgimento della propria vita quotidiana.
Ognuno di questi relatori spiegherà nel dettaglio per la propria competenza come curarsi per rallentare il percorso della patologia. Lo scopo di questo Convegno è proprio quello di far veicolare l’informazione , che con le giuste cure un paziente di Parkinson può migliorare la sua qualità di vita.
relatori :
Dott. Fabrizio Pisano Neurologo
Responsabile dell’Unità Operativa di Riabilitazione Neurologica del Centro VAMP
Zingonia (Bg)
Dott. Pietro Marano Neurologo
Direttore U.O.C. Capo Dipartimento di Neuroriabilitazione I.R.C.C.S. Ass. Oasi SS. Maria
Troina (En)
D.ssa Rosa Avarello Neurologa
Direttore U.O. Neurologia Ospedale San Giovanni Di Dio di Agrigento
D.ssa Paola Ortelli Neuropschiatria e Pscoterapeuta
Consulente presso i Dipartimenti di Neuroriabilitazione
dell’Ospedale di Vipiteno e di Villa Margherita a Vicenza
Dott. Alexander Reed Direttore e Fondatore
Dell’ European Parkinson Therapy Centre di Boario Terme
D.ssa Maria Luisa Verri – Fisioterapista
Dott. Michele Li Pira – Nutrizionista
D.ssa Franca Santoro – Logopedista
Intervengono :
Dott. Salvatore Marchese – Neurologo
Dott. Giancarlo Milesi – Presidente della Confederazione Parkinson Italia
Dott.ssa Giovanna Coco – Presidente Azione Parkinson Catania
Dott. Salvatore Condello – Neurologo Primario Reparto Parkinson ICS Maugeri di Ribera
Considerato lo scopo umanitario e sociale di questo Convegno , si invitano le LL.SS. a darne notizia affinchè arriva voce in più famiglie. Certi della Vostra collaborazione porgo Cordiali saluti
Enza Prestino Vice Presidente Associazione ETS NEXUM (Licata)