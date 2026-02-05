L’associazione NEXUM (senza fini di lucro ) porta a conoscenza delle numerosissime persone affette da questa patologia che oggi esistono tante discipline che permettono di convivere con il Parkinson riuscendo ad avere una buona qualità di vita.

Al Convegno di giorno 14 che si svolgerà al Teatro Re di Licata in Corso Vittorio Emanuele n.53,

abbiamo l’onore di ricevere i sottoelencati relatori che sono tutti Primari dei Centri più importanti e di ricerca che si occupano della Malattia di Parkinson, invitiamo perciò quante più persone possibili (medici di famiglia, cargiver , pazienti e tutte le figure che hanno a che fare con questa patologia) di intervenire affinchè possono apprendere e consigliare a che ne ha necessità la strada per migliorare lo svolgimento della propria vita quotidiana.

Ognuno di questi relatori spiegherà nel dettaglio per la propria competenza come curarsi per rallentare il percorso della patologia. Lo scopo di questo Convegno è proprio quello di far veicolare l’informazione , che con le giuste cure un paziente di Parkinson può migliorare la sua qualità di vita.

relatori :

Dott. Fabrizio Pisano Neurologo

Responsabile dell’Unità Operativa di Riabilitazione Neurologica del Centro VAMP

Zingonia (Bg)

Dott. Pietro Marano Neurologo

Direttore U.O.C. Capo Dipartimento di Neuroriabilitazione I.R.C.C.S. Ass. Oasi SS. Maria

Troina (En)

D.ssa Rosa Avarello Neurologa

Direttore U.O. Neurologia Ospedale San Giovanni Di Dio di Agrigento

D.ssa Paola Ortelli Neuropschiatria e Pscoterapeuta

Consulente presso i Dipartimenti di Neuroriabilitazione

dell’Ospedale di Vipiteno e di Villa Margherita a Vicenza

Dott. Alexander Reed Direttore e Fondatore

Dell’ European Parkinson Therapy Centre di Boario Terme

D.ssa Maria Luisa Verri – Fisioterapista

Dott. Michele Li Pira – Nutrizionista

D.ssa Franca Santoro – Logopedista

Intervengono :

Dott. Salvatore Marchese – Neurologo

Dott. Giancarlo Milesi – Presidente della Confederazione Parkinson Italia

Dott.ssa Giovanna Coco – Presidente Azione Parkinson Catania

Dott. Salvatore Condello – Neurologo Primario Reparto Parkinson ICS Maugeri di Ribera

Considerato lo scopo umanitario e sociale di questo Convegno , si invitano le LL.SS. a darne notizia affinchè arriva voce in più famiglie. Certi della Vostra collaborazione porgo Cordiali saluti

Enza Prestino Vice Presidente Associazione ETS NEXUM (Licata)