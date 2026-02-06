Luca Carboni, dopo i primi due concerti sold out nei palasport di Milano e Bologna per il suo atteso ritorno live, annuncia nuove date che arricchiscono il tour estivo di “RIO ARI O LIVE” nei festival, anfiteatri e luoghi storici di straordinaria bellezza della nostra penisola.

Tra i nuovi appuntamenti, Luca Carboni sarà in concerto il 9 agosto a Taormina (ME), al Teatro Antico per l’evento organizzato dalla Fondazione Taormina Arte Sicilia in collaborazione con Puntoeacapo Srl all’interno della rassegna internazionale Festival Taormina Arte – edizione 2026.

Il 10 agosto il tour farà tappa a Palermo, al Teatro di Verdura, per il live nel cartellone della nuova edizione del Dream Pop Fest Palermo, organizzato da Puntoeacapo in collaborazione con il Comune di Palermo.

Luca Carboni porta in scena un grande racconto tra musica, parole e immagini con le canzoni del suo lungo viaggio, alternando momenti di grande festa ad altri di intimità acustica.

“RIO ARI O” è il primo suono della voce dell’artista arrivato agli ascoltatori, ancora prima delle parole in “Ci stiamo sbagliando ragazzi”, la canzone che apre il suo primo disco “… intanto Dustin Hoffman non sbaglia un film”. Un suono che è diventato un simbolo.

Sul palco anche una band di otto elementi formata da Antonello Giorgi alla batteria, Mauro Patelli alle chitarre, Ignazio Orlando al basso, Antonello D’Urso chitarra e dir. musicale, Fulvio Ferrari pianoforte e tastiere, Gabriele Miceli chitarre, Fabrizio Luca percussioni, Andrea Ferrario sax e tastiere.

In primavera proseguono gli appuntamenti nei palasport con il live del 12 marzo a Roma al Palazzo dello Sport e quelli del 19 aprile (tutto esaurito) e 20 aprile a Bologna all’Unipol Forum (biglietti ancora disponibili).

Questo il tour “RIO ARI O LIVE” ESTATE 2026 con le nuove date

(CALENDARIO IN AGGIORNAMENTO):

07 LUGLIO 2026, GENOVA, ARENA DEL MARE – PORTO ANTICO

10 LUGLIO 2026, CODROIPO (UD), VILLA MANIN ESTATE 2026 – VILLA MANIN

11 LUGLIO 2026, MAROSTICA (VI), MAROSTICA SUMMER FESTIVAL VOLKSBANK – PIAZZA CASTELLO

14 LUGLIO 2026, CERVIA (RA), PIAZZA GARIBALDI

17 LUGLIO 2026, MODENA, JAZZ OPEN MODENA – PIAZZA ROMA – NUOVA DATA

18 LUGLIO 2026, CERVERE (CN), ANIMA FESTIVAL – ANFITEATRO DELL’ANIMA

24 LUGLIO 2026, PRATOLINO (FI), MUSART FESTIVAL – PARCO MEDICEO

26 LUGLIO 2026, CERNOBBIO (CO), LAKE SOUND PARK – VILLA ERBA

01 AGOSTO 2026, PESCARA, ZOO MUSIC FEST – PORTO TURISTICO

05 AGOSTO 2026, ALGHERO (SS), ALGUER SUMMER FESTIVAL, ANFITEATRO IVAN GRAZIANI – NUOVA DATA

09 AGOSTO 2026, TAORMINA (ME), TEATRO ANTICO – NUOVA DATA

10 AGOSTO 2026, PALERMO, TEATRO DI VERDURA – NUOVA DATA

18 AGOSTO 2026, FORTE DEI MARMI (LU), VILLA BERTELLI

21 AGOSTO 2026, TRANI (BAT), PIAZZALE SANTA MARIA COLONNA – NUOVA DATA

22 AGOSTO 2026, LECCE, CAVE DEL DUCA

02 SETTEMBRE 2026, MANTOVA, MANTOVA SUMMER FESTIVAL – ESEDRA PALAZZO TE

04 SETTEMBRE 2026, BRESCIA, PIAZZA DELLA LOGGIA – NUOVA DATA

10 SETTEMBRE 2026, CASERTA, REGGIA – PIAZZA CARLO DI BORBONE

13 SETTEMBRE 2026, MACERATA, SFERISTERIO