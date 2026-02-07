Il Comune di Naro intende rafforzare il decoro urbano e l’efficacia della raccolta differenziata, ponendo particolare attenzione al comportamento delle attività commerciali nell’utilizzo dei mastelli di grandi dimensioni. È quanto emerso da una riunione operativa tenutasi mercoledì scorso, come comunicato dall’assessore al Ciclo Integrato dei Rifiuti (nonché ai Lavori Pubblici e Urbanistica) Ignazio Di Gerlando.

All’incontro – coordinato dallo stesso assessore – hanno partecipato il sindaco, la responsabile dell’ASP di Naro dott.ssa Marilena Rinaldo, il comandante della Polizia Municipale e il responsabile della ditta Roma Costruzioni, che gestisce il servizio di raccolta.

Dalla discussione sono emerse diverse criticità legate soprattutto al posizionamento e alla gestione impropria dei contenitori da parte di bar, negozi e altre attività del centro storico e delle vie principali. Tra i problemi più frequenti: mastelli lasciati in strada lontano dall’esercizio commerciale, spostati sull’altro lato della carreggiata, collocati sui marciapiedi o addirittura trasformati – di fatto – in punti di conferimento abusivo per i cittadini privati.

L’assessore Di Gerlando ha quindi ribadito le regole chiare che dovranno essere rispettate da subito:

• I mastelli non possono essere collocati lontano dalla sede dell’attività. Devono rimanere all’interno dei locali; solo in caso di comprovata mancanza di spazio sarà tollerata la collocazione esclusivamente davanti all’esercizio, senza invadere spazi pubblici.

• È vietato spostare i contenitori dall’altro lato della strada, occupare marciapiedi o creare intralci alla circolazione pedonale e veicolare.

• I mastelli dovranno essere ancorati o agganciati al suolo o a strutture fisse, per prevenire spostamenti accidentali, cadute o situazioni di disordine.

• I titolari delle attività sono direttamente responsabili del contenuto dei mastelli e dovranno impedire che cittadini privati vi conferiscano impropriamente i propri rifiuti.

• In caso di differenziata non conforme, i sacchetti non verranno prelevati e rimarranno all’interno del mastello.

• Ai sensi del D.Lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambientale) e dei regolamenti comunali, i titolari rispondono anche di eventuali abbandoni di rifiuti davanti alla propria attività.

A breve sarà emanata un’apposita ordinanza sindacale che disciplinerà in modo puntuale modalità di posizionamento, obblighi e sanzioni in caso di violazioni.

«Questo intervento – ha sottolineato l’assessore Di Gerlando – non ha finalità punitive, ma vuole garantire maggiore decoro, rispetto delle regole e tutela dell’ambiente. La raccolta differenziata funziona solo se ognuno fa la propria parte: cittadini e attività commerciali insieme. L’obiettivo è avere un paese più pulito, più ordinato e una differenziata efficace, nel rispetto di tutti».

Il messaggio dell’amministrazione è chiaro: il momento delle tolleranze è finito. Con l’arrivo della nuova ordinanza e con i controlli già in programma da parte della Polizia Municipale, a Naro si punta a invertire la tendenza e a riportare ordine nella gestione dei rifiuti, specialmente nelle zone più delicate del centro storico.