Ladri in azione a Racalmuto. Ignoti malviventi sono riusciti ad intrufolarsi nell’esercizio commerciale lungo via Garibaldi dopo aver forzato il lucchetto della saracinesca che dà sul cortile.

Una volta dentro i ladri hanno subito “puntato” il registratore di cassa portando via 1.100 euro che vi erano custoditi al suo interno. Una volta fuori la farmacia hanno anche rovistato nell’auto della proprietaria dell’attività tuttavia senza rubare niente.

A fare la scoperta è stata la titolare alla quale non è rimasto altro che denunciare il furto alle forze dell’ordine. Al via le indagini dei carabinieri per risalire all’identità dei balordi. Un aiuto potrebbe arrivare dalle telecamere presenti nella zona.