Il Questore della Provincia di Caltanissetta , Marco Giambra, ha emesso dodici provvedimenti di Daspo al termine dell’istruttoria curata dalla Divisione Polizia Anticrimine della Questura.

I destinatari sono due tifosi della Nissa e dieci della Sancataldese, tutti ventenni, ritenuti responsabili di condotte violente e antisociali durante il derby di Coppa Italia di Serie D disputato lo scorso agosto allo stadio “Marco Tomaselli”.

Gli episodi contestati riguardano tentativi di contatto tra tifoserie rivali, utilizzo di petardi e fumogeni con conseguenti incendi di sterpaglie, nonché l’accesso allo stadio eludendo i controlli di sicurezza e il lancio di un fumogeno sul terreno di gioco. Per uno dei tifosi della Sancataldese il Daspo è stato emesso per la durata di due anni.