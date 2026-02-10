AICA comunica che da oggi è stato fortemente incrementato l’apporto di risorsa idrica ai serbatoi del Comune di Canicattì.

Un intervento concreto e immediato, finalizzato a ridurre progressivamente le turnazioni, migliorare la continuità del servizio e garantire una maggiore disponibilità d’acqua anche in considerazione del significativo numero di nuovi utenti che stanno regolarizzando la propria posizione e procedendo all’allaccio alla rete idrica.

L’incremento della fornitura rappresenta un passaggio fondamentale per accompagnare questo percorso di normalizzazione, assicurando fin da subito una portata adeguata a beneficio dell’intera comunità.

AICA conferma il proprio impegno quotidiano nel lavorare al fianco dei cittadini di Canicattì, con azioni concrete, monitoraggi costanti e interventi mirati, nella consapevolezza che la gestione della risorsa idrica richiede responsabilità, programmazione e collaborazione.

L’Azienda continuerà a operare in sinergia con le istituzioni locali per migliorare il servizio, tutelare la salute pubblica e garantire il diritto all’acqua nel rispetto delle regole, nell’interesse di tutti.