Eddie Brock, una delle voci più interessanti della nuova scena cantautorale italiana, annuncia le date estive del suo primo tour ufficiale “Amarsi in tour” che lo vedrà approdare anche in Sicilia. La data da segnare è il 18 agosto 2026 per la tappa in programma al Piccolo Parco Urbano di Bagheria (PA).

L’evento è organizzato da Puntoeacapo Srl in collaborazione con GoMad Concerti e con il Comune di Bagheria.

Eddie Brock sarà inoltre tra i protagonisti della 76ª edizione del Festival di Sanremo con il brano in gara “Avvoltoi”. Il titolo è stato svelato dall’artista in diretta dal teatro del Casinò durante Sarà Sanremo, la competizione in cui sono stati annunciati i quattro nomi per la categoria “Nuove Proposte”.

La partecipazione al Festival segna per Eddie Brock un nuovo passo nel percorso artistico intrapreso negli ultimi anni, durante i quali si è affermato grazie a una scrittura autentica e a una presenza sempre più riconoscibile nel panorama musicale contemporaneo.