Gli Earth Wind & Fire tornano in Sicilia dopo il sold out e il grande successo dello scorso anno al Teatro Verdura di Palermo: la formazione all star, costruita dal leggendario chitarrista degli Earth Wind & Fire, Al McKay, che sotto il nome di Eart Wind & Fire experience ripropone i grandi successi di Philip Bailey e compagni, si esibirà live l’11 agosto a Villa Bellini di Catania per fare rivivere il grande repertorio del supergruppo di Maurice White esaltato dal celebre falsetto di Bailey (organizzazione GoMad Concerti e Puntoeacapo, biglietti su Ticketone, Ciaoticket e BoxOffice).

L'evento rientra nel cartellone di Catania Summer Fest, in collaborazione con il Comune di Catania, e per Sotto Il Vulcano Fest.

Il gruppo, che nel corso del tempo la band ha cambiato varie pedine, ha scelto il nome di “Al McKay’s Earth, Wind & Fire Experience” reincarnandone lo spirito dell’originale. Sul palco saliranno: Claude Woods, Tim Owens e Devere Duckett alle voci, Ben Dowling e Dave Iwataki (tastiere), James Manning (chitarre), Greg Moore (basso, ex membro degli Earth Wind & Fire Gregory Moore), LJ Holifield (batterie), Keith McKelly, Shaunte Palmer, Luis Gonzales e Omar Peralta ai fiati, David Leach (percussioni).

Da dove nasce questa band? Era il 1982. Dopo che Al McKay lasciò il gruppo, gli Earth, Wind & Fire erano alle loro ultime battute. Alla fine, nel 1983, era terminata. La band che aveva definito il sound moderno della musica R&B era finita. Tutto ciò che rimaneva era l’eredità della musica che aveva sostenuto e nutrito una generazione.

Poi nel 1990, l’icona degli EWF, Al McKay, che era il “groove director” della band originale, che produsse Boogie Wonderland, co-scrisse “September” ed era famoso in tutto il mondo per le sue abilità con la chitarra ritmica, decise di mettere insieme una band partendo dallo spirito del gruppo originale. Si chiamarono “LA Allstars”. Il gruppo riunì ex membri della band degli EWF sotto la direzione musicale di McKay.

Nel corso degli anni, gli LA Allstars, e in seguito gli Al McKay Allstars, hanno presentato un gotha ​​dei musicisti più influenti nell’R&B e nel funk. Eseguendo il loro spettacolo in tutto il mondo, “Al McKay´s Earth, Wind & Fire Experience” è la cosa più vicina a come suonavano gli EWF nel loro periodo di massimo splendore tra la fine degli anni ’70 e l’inizio degli anni ’80. EARTH WIND & FIRE experience di McKay è la band, ideata a da Al McKay, composta da una formazione All Star, tra cui i leggendari cantanti Tim Owen, DeVere Duckett, Claude Woods e Gregory Moore. Al McKay non fa necessariamente parte della formazione a causa di problemi di salute.