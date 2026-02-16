Anas comunica che, da lunedì 19 febbraio a giovedì 26 febbraio, per consentire lo svolgimento in piena sicurezza di alcuni interventi di manutenzione programmata, lungo la strada statale 640 “Strada degli Scrittori” rimarrà chiusa al traffico la rampa dello svincolo di Serradifalco che conduce alla Strada Provinciale 133 (collegamento con il comune di Delia).

Durante i giorni di chiusura, sarà possibile utilizzare i seguenti percorsi: Direzione Delia (da A19/Caltanissetta): i veicoli in transito sulla SS 640 diretti a Delia dovranno proseguire fino allo svincolo di Canicattì Nord, immettersi sulla SS 122 in direzione Canicattì e procedere fino all’innesto con la SS 190, seguendo poi le indicazioni per Delia. Direzione A19 (da Delia): il traffico proveniente da Delia e diretto verso l’autostrada A19 dovrà percorrere la SS 190 fino all’innesto con la SS 122, proseguire in direzione Caltanissetta fino allo svincolo con la SS 640 e immettersi in quest’ultima seguendo le indicazioni per la A19. Anas raccomanda agli automobilisti la massima prudenza e l’osservanza della segnaletica provvisoria installata sul posto.