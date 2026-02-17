La Polizia Stradale di Caltanissetta ha sanzionato il conducente di un autocarro che sulla S.S. 640 trasportava un cavallo privo di documentazione e microchip. Per verificare le condizioni di salute dell’equino è stato richiesto l’intervento di personale veterinario dell’ASL che ne ha accertato le buone condizioni di salute. L’animale è stato sequestrato per accertarne la provenienza; il conducente è stato, invece, sanzionato e il mezzo sottoposto a fermo amministrativo con il ritiro della carta di circolazione.
Trasportava sulla SS640 un cavallo privo di documentazione e microchip, scatta il sequestro e la sanzione
