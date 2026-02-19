La Conferenza dei Capigruppo di Canicattì ha stilato un documento unitario sull’emergenza idrica a Canicattì. Tra i punti più importanti: la richiesta di un tavolo tecnico interistituzionale, la sospensione di 120 giorni delle ordinanze attualmente in vigore, la modifica dei contratti e dei regolamenti da parte dell’assemblea dei sindaci e subito la fornitura di acqua a tutti i cittadini.

Il documento firmato da tutti i capigruppo consiliari è stato presentato dal presidente del consiglio comunale Domenico Licata, nel corso di una conferenza stampa, nella sala Iannicelli, al Centro Comunale.