Rubano una Golf da una concessionaria di auto a Canicattì e mentre tentato di portarla via incappano in un posto di controllo dei carabinieri in via Nazionale nei pressi del cimitero comunale. Notte movimentata quella appena trascorsa in città dove due ladri sono riusciti a fuggire a piedi dopo avere abbandonato l’auto che poco prima avevano rubato da una ivendita. I malviventi per un soffio non sono stati acciuffati dai militari dell’arma che notando la Golf procedere ad un andamento strano hanno deciso di fermare la vettura per un controllo. I ladri dopo avere capito di essere stati scoperti hanno abbandonato il mezzo e si sono dati alla fuga a piedi facendo perdere le tracce. La vettura è stata riconsegnata al titolare della concessionaria dove poco prima era stata rubata. Indagini in corso.