Dopo il successo dello scorso anno alla RCF Arena di Reggio Emilia e alla Reggia di Caserta e dopo gli attesissimi 4 eventi negli stadi di Bibione, Roma, Torino e Milano previsti il prossimo giugno, il gran finale de LA NOTTE DI CERTE NOTTI di LUCIANO LIGABUE da settembre arriverà nei principali palasport italiani e partirà dall’Arena di Verona.

14 città e 14 appuntamenti unici che non prevederanno repliche per rendere ogni “notte” speciale e irripetibile; una grande festa che partirà il 22 settembre dall’Arena di Verona e che si concluderà il 24 ottobre all’Arena Milano, ultima data live di Ligabue per il 2026.

Il viaggio live di Certe Notti 2026 arriverà anche in Sicilia con la tappa in programma al Pala Rescifina di Messina il 14 ottobre 2026. Lo show sarà realizzato da Puntoeacapo Srl in collaborazione con Il Botteghino e con il Comune di Messina.

“Il concerto di Luciano Ligabue – dichiara il Sindaco Federico Basile – rappresenta un ulteriore risultato del lavoro di programmazione che stiamo portando avanti per rendere Messina sempre più attrattiva per le grandi produzioni. La città oggi viene scelta perché offre organizzazione, strutture e una visione chiara sugli eventi di richiamo nazionale”.

“Messina è ormai considerata una piazza affidabile e strategica nel circuito dei grandi live. Questo evento conferma un percorso costruito nel tempo, basato su pianificazione, dialogo con i promoter e valorizzazione delle strutture esistenti, con l’obiettivo di rendere la città una tappa stabile dei tour più importanti”, sottolinea l’Assessore ai Grandi Eventi Massimo Finocchiaro.

Di seguito il calendario completo del tour, prodotto e organizzato da Friends&Partners e Zoo Aperto:

1 maggio – BARCELLONA – Razzmatazz – CERTE NOTTI IN EUROPA (SOLD OUT)

2 maggio – MADRID – Sala Riviera – CERTE NOTTI IN EUROPA (SOLD OUT)

6 maggio – MILANO – Arena Milano – LA PRIMA NOTTE – Music Opening Ceremony

8 maggio – PARIGI – Olympia – CERTE NOTTI IN EUROPA

9 maggio – LONDRA – 02 SHEPHERD’S BUSH – CERTE NOTTI IN EUROPA (SOLD OUT)

11 maggio – UTRECHT – Tivolivredenburg Rond – CERTE NOTTI IN EUROPA

12 maggio – BRUXELLES – Cirque Royal – CERTE NOTTI IN EUROPA

14 maggio – LUSSEMBURGO – Rockhal – CERTE NOTTI IN EUROPA

16 maggio – ZURIGO – The Hall – CERTE NOTTI IN EUROPA

5 giugno – BIBBIONE (Venezia) – Stadio Comunale – CERTE NOTTI A BIBIONE (DATA ZERO)

12 giugno – ROMA – Stadio Olimpico – CERTE NOTTI A ROMA

17 giugno – TORINO – Allianz Stadium – CERTE NOTTI A TORINO

20 giugno – MILANO – Stadio San Siro – CERTE NOTTI A MILANO (SOLD OUT)

22 settembre – VERONA – Arena – NUOVA DATA

25 settembre – PADOVA – Kioene Arena – NUOVA DATA

27 settembre – BERGAMO – Choruslifearena – NUOVA DATA

29 settembre – GENOVA – Pala Teknoship – NUOVA DATA

1 ottobre – LIVORNO – Modigliani Forum – NUOVA DATA

3 ottobre – PESARO – Vitrifrigo Arena – NUOVA DATA

6 ottobre – FIRENZE – Nelson Mandela Forum – NUOVA DATA

8 ottobre – MANTOVA – Pala Unical – NUOVA DATA

10 ottobre – BOLOGNA – Unipol Arena – NUOVA DATA

14 ottobre – MESSINA – Pala Rescifina – NUOVA DATA

16 ottobre – EBOLI – Pala Sele – NUOVA DATA

18 ottobre – BARI – Pala Florio – NUOVA DATA

20 ottobre – ANCONA – Pala Prometeo – NUOVA DATA

24 ottobre – MILANO – Arena Milano – NUOVA DATA