Un “tagliando antifrode” per evitare i voti contraffatti sulla scheda elettorale. Ha avuto il via libera a sala d’Ercole nel contesto del ddl sugli Enti locali, la norma proposta alla deputata M5S Roberta Schillaci che dovrebbe contribuire a scongiurare brogli e il fenomeno della cosiddeta scheda ballerina alle urne.
“Si tratta – spiega Schillaci – del metodo utilizzato per contrastare la contraffazione delle schede elettorali in occasione delle Politiche del 4 marzo 2018. Se arriverà l’ok alla legge in sede di voto finale, sarà applicato anche in occasione delle competizioni elettorali regionali e comunali. Sulle schede sarà applicato un semplice tagliando per renderle uniche e identificabili come autentiche, senza però consentire di risalire all’elettore. La sua applicazione costituirebbe un notevole passo avanti sulla strada della legalità”.
Ddl Enti locali, via libera al tagliando antifrode. Schillaci (M5S Ars): “Servirà a evitare le contraffazioni alle elezioni”
