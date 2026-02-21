Un “tagliando antifrode” per evitare i voti contraffatti sulla scheda elettorale. Ha avuto il via libera a sala d’Ercole nel contesto del ddl sugli Enti locali, la norma proposta alla deputata M5S Roberta Schillaci che dovrebbe contribuire a scongiurare brogli e il fenomeno della cosiddeta scheda ballerina alle urne.

“Si tratta – spiega Schillaci – del metodo utilizzato per contrastare la contraffazione delle schede elettorali in occasione delle Politiche del 4 marzo 2018. Se arriverà l’ok alla legge in sede di voto finale, sarà applicato anche in occasione delle competizioni elettorali regionali e comunali. Sulle schede sarà applicato un semplice tagliando per renderle uniche e identificabili come autentiche, senza però consentire di risalire all’elettore. La sua applicazione costituirebbe un notevole passo avanti sulla strada della legalità”.