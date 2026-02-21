La Sicilia e la provincia di Agrigento hanno urgente bisogno di un cambio di paradigma politico. Le scelte degli

ultimi anni hanno prodotto diseguaglianze, inefficienze e un progressivo indebolimento dei servizi essenziali.

A partire dalla sanità, troppo spesso lottizzata dalla politica e segnata da carenze strutturali e organizzative che

penalizzano cittadini e operatori. Centrale è anche il tema della gestione dell’acqua, tra reti colabrodo, crisi idrica e

scelte strategiche come quella del dissalatore, che impongono trasparenza, programmazione e una visione pubblica

e sostenibile, anche a tutela dell’agricoltura.

Il sistema dei rifiuti, ancora fondato su discariche private che operano di fatto in regime di monopolio, continua a

gravare sui territori e sulle tasche dei cittadini. I trasporti pubblici insufficienti, le reti stradali e ferroviarie

obsolete, la disoccupazione, la povertà educativa e la fuga dei giovani completano un quadro che richiede risposte

strutturali e nuovi diritti, come quello a Restare.

In questo contesto si inserisce anche la questione morale, in una terra attraversata da numerose inchieste giudiziarie

che minano la credibilità delle istituzioni. Proprio per questo assume un significato importante la presenza dell’on.

Ismaele La Vardera, da sempre impegnato sui temi della trasparenza amministrativa e nella lotta contro la

corruzione e al malgoverno.

Oltre Nicola Fratoianni e Ismaele La Vardera, interverranno: Alessandra Minniti, coportavoce regionale Europa

Verde; Fabio Giambrone, coportavoce regionale Europa Verde e Pierpaolo Montalto, segretario regionale Sinistra

Italiana.

“Per la federazione di AVS – Sinistra Italiana di Agrigento – dichiara il segretario provinciale Pasquale Cucchiara

– sarà un piacere discutere di queste disarmonie e offrire prospettive nuove, eque e sostenibili insieme al nostro

segretario nazionale Nicola Fratoianni. Vogliamo costruire un’alternativa credibile per il nostro territorio, fondata

su giustizia sociale, tutela dell’ambiente e legalità”.