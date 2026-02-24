Promosso da BCsicilia e Università popolare inizia a Palermo il Corso “Storia dei dolci siciliani” che si terrà nel periodo febbraio marzo 2026 per sei martedì consecutivi con inizio alle ore 17. Il primo appuntamento è previsto il 24 febbraio con la lezione dal titolo “Dai pani ai dolci: nella mitologia e nella storia” a cui farà seguito, il 3 marzo, la conversazione “Santi e feste: frutta secca e dolci”. La terza lezione, il 10 marzo, affronterà l’argomento “I dolci: dal Settecento ai Sabaudi”, seguito la settimana successiva, 17 marzo, con una relazione sul tema “Dolci: dalle grate dei conventi ai banconi delle pasticcerie” mentre il 24 marzo si parlerà de “I pasticceri siciliani e l’influenza degli svizzeri”. L’ultima lezione è prevista invece il 31 marzo e avrà per titolo “Le origini e la storia dei principali dolci siciliani”. In programma anche quattro visite guidate per la degustazione di dolci conventuali: domenica 15 marzo al Monastero delle Benedettine a Palma di Montechiaro e al Complesso Santo spirito della Badia Grande ad Agrigento e domenica, 22 marzo, ad Alcamo al Monastero di S. Chiara e a Erice al Convento di San Carlo. Il Corso sarà tenuto da Mario Liberto, agronomo e giornalista, Direttore del Dipartimento Cultura rurale e alimentare di BCsicilia, mentre la presentazione sarà a cura di Alfonso Lo Cascio, giornalista, Presidente regionale di BCsicilia. Le Lezioni si terranno presso la Sede di BCsicilia Via Giovanni Raffaele, 7 a Palermo. Sarà possibile seguire gli incontri anche on line. Obbligatoria la prenotazione. Per informazioni ed iscrizioni: Tel. 346.8241076 – Email: segreteria@unipoti.it, Alla fine del seminario verrà rilasciato un Attestato di partecipazione.
Al via Corso sulla Storia dei dolci siciliani promosso da BCsicilia e Università popolare
ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE
Ultime Notizie
Ciclone e frana, mezzo miliardo per la Sicilia, ecco il dettaglio dei fondi che...
Mezzo miliardo di euro in totale per la Sicilia a fronte di uno stanziamento complessivo di un miliardo e duecento milioni. Il consiglio dei...
Ha un malore e si schianta contro il guardrail, morto un uomo
Incidente mortale lungo l’Asse dei servizi della Tangenziale di Catania, nei pressi del distributore Q8. Il conducente di un’auto, che procedeva in...
La Regione libera un altro tesoretto, sbloccati 1 miliardo e 850 milioni
Un altro tesoretto, anzi un vero e proprio tesoro, si aggiunge alla disponibilità regionale siciliana. L’Assemblea regionale siciliana ha adottato la delibera per la...
Campionati Italiani Assoluti di Atletica Leggera, pieno di medaglie per Giuseppe Averna e Maurilio...
La stagione sportiva 2026 dell’Atletica Leggera Paralimpica, si apre nel segno della Pro SportRavanusa. Maurilio Vaccaro e Giuseppe Averna hanno fatto il pieno di medaglie...
Canicattì contro la gestione dell’acqua, tantissime adesioni alle raccolte firme (Video)
Centinaia e centinaia i cittadini che stanno aderendo alle due raccolte di firme contro l’attuale gestione dell’acqua. Due iniziative diverse ma con lo stesso obiettivo:...
Supporto delle future matricole universitarie: ritorna “Intesa Test”
L'associazione studentesca Intesa Universitaria rinnova il suo impegno a supporto delle future matricole annunciando il ritorno di "Intesa Test", il rinomato programma di preparazione...
Campobello di Licata, Sospensione della distribuzione dell’energia elettrica
Sospensione della distribuzione dell’energia elettrica, martedì 24 febbraio, dalle ore 8,45 alle ore alle ore 16,35, a Campobello di Licata. L’interruzione riguarda alcuni segmenti...