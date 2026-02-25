L’estate 2026 si accende con una nuova melodia destinata a diventare un tormentone. Si intitola “Buenas Noche”, la hit che anticipa l’uscita del terzo brano della colonna sonora della serie animata tratta dal libro “Questo è papà” di Davide Vinciprova, Presidente del MCF e Ambasciatore dell’uguaglianza genitoriale e della tutela delle relazioni familiari.

Il brano, fresco e coinvolgente, con la partecipazione di “lux in luminali”, che unisce sonorità latine a un testo carico di significato, capace di parlare a grandi e piccoli, non rappresenta soltanto una canzone estiva, ma un vero e proprio manifesto emotivo che accompagna la nuova serie animata, ispirata all’omonima opera letteraria, incentrata sul valore della figura genitoriale e sull’importanza dei legami familiari.

La serie animata “Questo è papà” promette di conquistare il pubblico con un racconto autentico e delicato, capace di affrontare temi complessi con leggerezza e profondità. Al centro della narrazione, il rapporto tra adulti e figli, raccontato con uno sguardo che invita alla riflessione ma anche alla speranza.

Durante le riprese del videoclip di “Buenas Noche”, ambientato in una balera spagnola locale, tra colori caldi e scenografie che richiamano la gioia di trasformare la musica in cultura, Davide Vinciprova ha condiviso un messaggio sentito e personale:

«Durante le riprese di questa hit estiva ho ricordato quanto sia fondamentale fortificare i legami di coppia prima di diventare genitori. Questa serie animata, oltre ad avermi arricchito interiormente, auspico possa trasmettere a tutti e soprattutto ai genitori separati, colpiti da gravi ingiustizie, la voglia di non mollare mai e di trasformare ogni evento negativo in un progetto straordinario che lasci una traccia indelebile per il presente e per tutte le generazioni future».

Parole che racchiudono l’essenza dell’intero progetto. Un invito a costruire relazioni solide, a credere nella forza della famiglia e a trasformare le difficoltà in opportunità di crescita.

Con “Buenas Noche”, pronta a scalare le classifiche e la serie animata in arrivo sulle sale cinematografiche nel 2027, l’estate 2026 si prepara così a essere non solo all’insegna della musica, ma anche di un messaggio sociale potente e universale. Un connubio tra cultura, impegno e intrattenimento che punta dritto al cuore del pubblico, con quel mix di sano divertimento da condividere con i propri figli che non guasta mai.