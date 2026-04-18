Dopo aver presentato SEI TU alla 76ª edizione del Festival di Sanremo, che l’ha vista brillare sul palco dell’Ariston, Levante annuncia oggi i primi 10 imperdibili appuntamenti live per la prossima estate: dal 3 luglio salirà sui palchi delle principali rassegne musicali e arene all’aperto con un tour estivo che promette di trasformare ogni data in un’esperienza intensa, collettiva e profondamente umana.

Il tour toccherà la Sicilia con due tappe: la prima si terrà 18 agosto a MESSINA all’Arena Capo Peloro (ex Sea Flight) all’interno degli eventi della rassegna Capo Peloro Summer Fest. L’evento sarà organizzato da Puntoeacapo S.R.L. in collaborazione con Il Botteghino e il Comune di Messina nell’ambito del progetto “Messina Città della Musica e degli Eventi 2025-2026”.

Il secondo appuntamento live sarà il 19 agosto a ZAFFERANA ETNEA (Catania) sul palco dell’Anfiteatro Falcone e Borsellino per la rassegna di eventi Etna In Scena promossa dal Comune di Zafferana. Lo spettacolo sarà organizzato da Puntoeacapo Srl con la direzione artistica di Nuccio La Ferlita.

Le date annunciate sono prodotte da Vivo Concerti.

L’organizzatore declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei comunicati ufficiali.

In attesa del tour estivo, Levante si prepara per portare tutta la sua visione artistica a 360° sui palchi dei principali club italiani: dal 29 aprile inizierà il suo DELL’AMORE – CLUB TOUR 2026 con in scena non solo i brani più amati del suo repertorio, ma anche nuove canzoni che raccontano un percorso personale e artistico più profondo, più crudo e più vero. SEI TU fa parte del percorso di Levante, composto di una lunga serie di racconti sull’amore, osservato da prospettive diverse, che hanno visto la sua espressione nei singoli che hanno preceduto il brano di Sanremo: MAIMAI, NIENTE DA DIRE, DELL’AMORE E IL FALLIMENTO e SONO BLU e che saranno contenuti nel suo prossimo album Dell’amore il fallimento e altri passi di danza in uscita nel 2026.

La voce di Levante risplende anche nel brano Al mio paese, collaborazione che la vede al fianco di Serena Brancale e Delia, con cui aggiunge un nuovo tassello al suo percorso, intrecciando voci e sensibilità affini in un racconto corale e identitario.

Claudia Lagona, artista poliedrica capace di spaziare con la stessa creatività tra musica, scrittura e arti visive, cantautrice con all’attivo cinque album di grande successo: Manuale distruzione (2014), Abbi cura di te (2015), “Del caos di stanze stupefacenti (2017), Magmamemoria (2019), Opera Futura (2023). Per Rizzoli ha pubblicato i romanzi Se non ti vedo non esisti (2017), Questa è l’ultima volta che ti dimentico (2018) e E questo cuore non mente (2021) e il libro di poesie Opera quotidiana (2024). Ha partecipato alla 76ª edizione del Festival di Sanremo con il brano SEI TU, sua terza partecipazione dopo quella del 2020 con Tikibombom e del 2023 con Vivo.

DELL’AMORE – CLUB TOUR 2026

Giovedì 29 aprile 2026 | Padova – Gran Teatro Geox – DATA ZERO

Lunedì 4 maggio 2026 | Firenze – Teatro Cartiere Carrara

Mercoledì 6 maggio 2026 | Roma – Atlantico

Giovedì 7 maggio 2026 | Napoli – Casa della musica

Lunedì 11 maggio 2026 | Venaria Reale (TO) – Teatro Concordia

Giovedì 14 maggio 2026 | Bologna – Estragon – SOLD OUT

Martedì 19 maggio 2026 | Milano – Alcatraz

DELL’AMORE LIVE IN ESTATE 2026

Venerdì 3 luglio 2026 | Carrara, CarraraEstate (Piazza Matteotti)

Mercoledì 15 luglio 2026 | Bologna, BOnsai (Parco delle Caserme Rosse)

Sabato 18 luglio 2026 | Capurso (BA), Multiculturita Summer Festival

Domenica 26 luglio 2026 | San Tamarro (CE), Carditello Festival (Real Sito di Carditello)

Venerdì 7 agosto 2026 | Roseto degli Abruzzi (TE), Emozioni in Musica (Stadio Comunale Fonte dell’Olmo)

Martedì 18 agosto 2026 | Messina, Arena Capo Peloro

Mercoledì 19 agosto 2026 | Zafferana Etnea (CT), Etna in scena (Anfiteatro Falcone e Borsellino)

Venerdì 21 agosto 2026 | Marina di Pietrasanta (LU), Festival La Versiliana

Lunedì 7 settembre 2026 | Roma, Roma Summer Fest (Cavea – Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone)

Mercoledì 9 settembre 2026 | Milano, Parco Musica Milano