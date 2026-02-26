Si è svolta oggi, presso il sito dell’impianto di depurazione di Contrada Trinità nel comune di Naro, la consegna dei lavori che segna l’avvio concreto di uno degli interventi più attesi del territorio agrigentino. Presenti i vertici di AICA, Azienda Idrica Comuni Agrigentini.

L’impianto di depurazione, realizzato tra gli anni Ottanta e Novanta del secolo scorso per servire la città di Naro, non è mai entrato in funzione: completato nell’ultimo stralcio nel 1997, non fu mai definitivamente avviato a causa di problemi infrastrutturali.

La soddisfazione di AICA. “Abbiamo assunto la responsabilità di sbloccare una situazione ferma dal 1997, intervenendo con un progetto finanziato, tecnicamente solido e pienamente conforme alla normativa vigente. L’obiettivo è garantire un trattamento efficiente delle acque reflue, tutelare l’ambiente e assicurare un servizio idrico moderno e sostenibile.Questo intervento dimostra che, con programmazione e determinazione, è possibile trasformare criticità storiche in risultati concreti per i cittadini. AICA continuerà a lavorare in questa direzione, nel rispetto delle regole, dei tempi e della massima trasparenza”.

Per il sindaco Milco Dalacchi è un giorno importante per Naro.

