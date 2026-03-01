Dal 14 febbraio scxorso il Portale INPS per la Genitorialità riunisce in un’unica piattaforma digitale 40 servizi INPS dedicati a genitori e famiglie e integra circa 300 servizi di altre pubbliche amministrazioni. L’obiettivo dichiarato è ridurre burocrazia, tempi di attesa e costi per oltre 6,5 milioni di nuclei familiari e più di 10 milioni di ragazzi. Nei primi giorni ha registrato oltre 500.000 accessi.
La piattaforma centralizza bonus, congedi, sussidi, documenti e servizi territoriali in un solo punto di ingresso. Per le famiglie significa meno passaggi tra enti, meno moduli cartacei e procedure guidate interamente online.
Come funziona il Portale INPS Genitorialità
L’accesso avviene tramite SPID o CIE (Carta d’Identità Elettronica). L’interfaccia è progettata per un utilizzo immediato: percorsi guidati, grafica chiara, contenuti multimediali come video e infografiche, navigazione fluida anche da smartphone.
Dalla Home Page, che mette in evidenza i principali servizi INPS già attivi, il portale si articola in sette sezioni operative:
Servizi INPS personalizzati
Diventare genitori
Crescita bambina/bambino
Disabilità
Centri per la famiglia
Servizi di Prossimità (Vicino a te)
Servizi di altri enti
Questa struttura consente di individuare rapidamente la pratica di interesse senza passaggi tra piattaforme diverse.
I 40 servizi INPS disponibili
Tra i servizi INPS inclusi figurano:
ISEE
Assegno Unico Universale
Bonus Nuovi Nati
Bonus Asilo Nido
Nuovo Bonus Mamme
Bonus Sociali
Bonus Donne
Congedi Parentali (maternità e paternità)
Indennità per Congedi
Carta “Dedicata a te”
Carta Europea della Disabilità
Reddito di Libertà
ADI (Accompagnamento alla Disabilità Indipendente)
Lavoratori Domestici
Libretto di Famiglia
Prestazioni per figli con disabilità
Accesso ai Centri per le Famiglie
Il portale copre quindi bonus economici, congedi lavorativi, strumenti di inclusione e supporto sociale.
Integrazione con 300 servizi di altri enti
La piattaforma collega servizi nazionali e regionali con accesso diretto senza uscire dall’ambiente INPS. Tra questi:
Registrazione anagrafica
Richiesta Codice Fiscale
Documenti di identità per minori
Scelta del pediatra
Vaccinazioni obbligatorie e gratuite con calendario vaccinale
Consultori familiari
Servizi sociali territoriali
Assistenza per nuclei fragili
Supporto caregiver familiari
Scelta di asilo nido
Scuola dell’infanzia
Scuola primaria
Scuola secondaria di primo grado
Accesso ad Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR)
Integrazione con Agenzia delle Entrate
Integrazione con AGID
I benefici attesi: dati e proiezioni
Secondo INPS e le dichiarazioni istituzionali, i benefici sono quantificabili.
Riduzione della burocrazia
Un unico accesso per 40 servizi INPS e 300 esterni elimina code agli sportelli e modulistica cartacea. Una richiesta di Assegno Unico che prima richiedeva 3-5 passaggi tra enti si completa ora in un percorso guidato da 10-15 minuti.
Tempi di erogazione più rapidi
Riduzione stimata del 70% nei tempi di processamento di bonus e congedi, grazie alle integrazioni digitali con ANPR, Agenzia delle Entrate e regioni. Proiezione INPS: 2 milioni di famiglie risparmieranno oltre 10 ore annue per pratica.
Accessibilità e inclusività
Interfaccia intuitiva con sistema di suggerimenti personalizzati basati su intelligenza artificiale. Prevista anche app mobile dedicata.
Aumento utilizzo servizi
Oltre 500.000 accessi nei primi 3 giorni. Atteso incremento del 30% nelle domande di bonus come Nuovi Nati e Asilo Nido entro fine 2026.
Risparmio economico pubblico
Stima INPS: 150 milioni di euro annui in meno per gestione cartacea e personale sportelli. Per le famiglie: azzerati costi di spostamento e spedizioni.
Impatto su natalità e parità
Supporto integrato a congedi parentali e bonus mamme/papà per favorire equilibrio lavoro-famiglia.